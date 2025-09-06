На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Израиль нанес новый удар по жилым районам в секторе Газа

Армия Израиля заявила о новом ударе по одной из высоток в секторе Газа
true
true
true
close
Reuters TV/Reuters

Армия Израиля нанесла удар по еще одной высотке в секторе Газа. Об этом в Telegram сообщила армейская пресс-служба.

По данным израильской армии, высотка использовалась палестинским движением ХАМАС в военных целях.

«Террористы ХАМАС установили в здании оборудование для сбора разведданных и разместили наблюдательные пункты, чтобы отслеживать местоположение войск Армии обороны Израиля в этом районе», — говорится в заявлении.

Накануне Израиль ударил по жилым домам в секторе Газа, полностью разрушено одно многоэтажное здание.

20 августа сообщалось, что израильские военные начали наступление на Газу и взяли под контроль окраины города.

По данным израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ», военная операция по захвату Газы продлится до 2026 года. Отмечается, что численность резервистов израильской армии на пике маневров в этом городе единовременно достигнет 130 тысяч человек.

Ранее в Катаре заявили об усугублении эскалации в секторе Газа из-за Израиля.

Война в Газе
