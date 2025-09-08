Президент Мексики раскритиковала рейд против мигрантов в США

Президент Мексики назвала Клаудия Шейнбаум несправедливым рейд полиции США против мигрантов на автомобильном заводе в штате Джорджия. Об этом сообщает CNN.

Во время акции были задержаны 23 мексиканца. 13 них обратились за помощью в консульство Мексики, еще 10 предпочли этого не делать. Мексиканский лидер отметила, что ее сограждане могут рассчитывать на поддержку своего государства. Она отметила, что в ходе незаконных акций США арестовываются даже те мексиканцы, которые получили разрешения на въезд и работу в соседнем государстве.

До этого Шейнбаум отказалась подчиняться США по вопросам миграции. Она подчеркнула, что Мехико готово заключать с Вашингтоном соглашения о безопасности в вопросах иммиграции и борьбы с картелями, но «без подчинения».

В начале августа Шейнбаум сообщала, что Трамп предлагал ей ввести американские войска на территорию Мексики, но получил категорический отказ.

По словам Шейнбаум, она сразу отвергла это предложение, подчеркнув, что подобные действия неприемлемы и не обсуждаются. Мексиканский лидер отметила, что Трамп впоследствии понял ее позицию.

Ранее в США задержали двух мигрантов при тушении лесного пожара.