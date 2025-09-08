На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Мексики раскритиковала рейд против мигрантов в США

Президент Мексики назвала несправедливым рейд полиции США против мигрантов
true
true
true
close
Henry Romero/Reuters

Президент Мексики назвала Клаудия Шейнбаум несправедливым рейд полиции США против мигрантов на автомобильном заводе в штате Джорджия. Об этом сообщает CNN.

Во время акции были задержаны 23 мексиканца. 13 них обратились за помощью в консульство Мексики, еще 10 предпочли этого не делать. Мексиканский лидер отметила, что ее сограждане могут рассчитывать на поддержку своего государства. Она отметила, что в ходе незаконных акций США арестовываются даже те мексиканцы, которые получили разрешения на въезд и работу в соседнем государстве.

До этого Шейнбаум отказалась подчиняться США по вопросам миграции. Она подчеркнула, что Мехико готово заключать с Вашингтоном соглашения о безопасности в вопросах иммиграции и борьбы с картелями, но «без подчинения».

В начале августа Шейнбаум сообщала, что Трамп предлагал ей ввести американские войска на территорию Мексики, но получил категорический отказ.

По словам Шейнбаум, она сразу отвергла это предложение, подчеркнув, что подобные действия неприемлемы и не обсуждаются. Мексиканский лидер отметила, что Трамп впоследствии понял ее позицию.

Ранее в США задержали двух мигрантов при тушении лесного пожара.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами