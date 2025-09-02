Президент Мексики Шейнбаум отказалась подчиняться требованиям США

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступила с жестким предупреждением в адрес администрации президента США Дональда Трампа о том, что Мехико готово заключать с Вашингтоном соглашения о безопасности в вопросах иммиграции и борьбы с картелями, но «без подчинения». Об этом сообщает портал Axios.

Политик подчеркнула, что Мексика — не единственная страна, которая реагирует на возможные новые американские пошлины.

По словам мексиканского лидера, основой новых договоренностей между Мехико и Вашингтоном должны стать общая ответственность, взаимное доверие, уважение суверенитета и территориальной целостности стран, а также «сотрудничество без подчинения» одного государства другому.

В начале августа Шейнбаум сообщала, что Трамп предлагал ей ввести американские войска на территорию Мексики, но получил категорический отказ.

По словам Шейнбаум, она сразу отвергла это предложение, подчеркнув, что подобные действия неприемлемы и не обсуждаются. Мексиканский лидер отметила, что Трамп впоследствии понял ее позицию.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США не собираются вторгаться в Мексику для борьбы с наркокартелями.