На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Мексики Шейнбаум отказалась подчиняться требованиям США

Axios: президент Мексики Шейнбаум отказалась подчиняться США по вопросам миграции
true
true
true
close
Daniel Becerril/Reuters

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступила с жестким предупреждением в адрес администрации президента США Дональда Трампа о том, что Мехико готово заключать с Вашингтоном соглашения о безопасности в вопросах иммиграции и борьбы с картелями, но «без подчинения». Об этом сообщает портал Axios.

Политик подчеркнула, что Мексика — не единственная страна, которая реагирует на возможные новые американские пошлины.

По словам мексиканского лидера, основой новых договоренностей между Мехико и Вашингтоном должны стать общая ответственность, взаимное доверие, уважение суверенитета и территориальной целостности стран, а также «сотрудничество без подчинения» одного государства другому.

В начале августа Шейнбаум сообщала, что Трамп предлагал ей ввести американские войска на территорию Мексики, но получил категорический отказ.

По словам Шейнбаум, она сразу отвергла это предложение, подчеркнув, что подобные действия неприемлемы и не обсуждаются. Мексиканский лидер отметила, что Трамп впоследствии понял ее позицию.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США не собираются вторгаться в Мексику для борьбы с наркокартелями.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами