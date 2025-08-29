В США задержали двух мигрантов при тушении лесного пожара

Агенты погранично-таможенной службы США задержали двух выходцев из Мексики, помогавших тушить лесной пожар. Об этом сообщает NBC.

Возгорание произошло в штате Вашингтон, его тушила команда из 44 рабочих. Известно, что 20 из них приехали из Мексики, имея для этого необходимые документы. Однако двое из них были задержаны.

«Двадцать из контрактных работников... имели при себе визы и паспорта. Но федеральные агенты задержали двух из них по подозрению в незаконном нахождении в США», — говорится в сообщении.

До этого Министерство внутренней безопасности (МВБ) США запретило штатам и волонтерским организациям, которые получают помощь ведомства, помогать нелегальным мигрантам.

7 августа газета The Washington Post сообщала, что Министерство внутренней безопасности (МВБ) США перевело несколько десятков сотрудников Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) в Службу иммиграции и таможенного контроля (ICE) для оказания помощи в процессе найма персонала в рамках крупномасштабной кампании по депортации мигрантов.

Ранее в США сотрудников службы по ЧС направили помогать с депортациями.