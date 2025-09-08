На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мерц высказался о дальнейшей поддержке Украины

Мерц: поддержка Украины может продлиться еще «очень долго»
true
true
true
close
Gregorio Borgia/AP

Канцлер Германии Фридрих Мерц на конференции послов в Берлине заявил, что необходимость поддерживать Украину может продлиться еще «очень долго». Его заявление опубликовал YouTube-канал МИД ФРГ.

«Это факт, из которого мы должны и уже сделали выводы: (необходимость - ред.) поддерживать Украину в ее борьбе за мир в Европе, оказывать ей помощь. Это может продолжаться очень долго», — сказал он.

Мерц также заявил, что РФ атакует немецкую инфраструктуру в Северном и Балтийских морях, и их интенсивность якобы увеличивается.

Недавно Мерц заявил, что европейским странам необходимо разработать новую архитектуру безопасности, чтобы противодействовать «оси автократий» и «ревизионистским альянсам».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования украинского конфликта должны быть устранены первопричины кризиса, а также восстановлен баланс сил в сфере безопасности. Глава государства добавил, что путь к урегулированию открыл также прошедший саммит с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Ранее Мерц поручил скрыть связь Германии с поставками ракет Taurus Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами