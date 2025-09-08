Канцлер Германии Фридрих Мерц на конференции послов в Берлине заявил, что необходимость поддерживать Украину может продлиться еще «очень долго». Его заявление опубликовал YouTube-канал МИД ФРГ.

«Это факт, из которого мы должны и уже сделали выводы: (необходимость - ред.) поддерживать Украину в ее борьбе за мир в Европе, оказывать ей помощь. Это может продолжаться очень долго», — сказал он.

Мерц также заявил, что РФ атакует немецкую инфраструктуру в Северном и Балтийских морях, и их интенсивность якобы увеличивается.

Недавно Мерц заявил, что европейским странам необходимо разработать новую архитектуру безопасности, чтобы противодействовать «оси автократий» и «ревизионистским альянсам».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования украинского конфликта должны быть устранены первопричины кризиса, а также восстановлен баланс сил в сфере безопасности. Глава государства добавил, что путь к урегулированию открыл также прошедший саммит с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Ранее Мерц поручил скрыть связь Германии с поставками ракет Taurus Украине.