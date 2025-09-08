На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Канцлер ФРГ призвал создать в Европе новую архитектуру безопасности

Мерц: задача Европы — создать новую долговечную архитектуру безопасности
Fabrizio Bensch/Reuters

Европейским странам необходимо разработать новую архитектуру безопасности, чтобы противодействовать «оси автократий» и «ревизионистским альянсам», заявил на конференции послов ФРГ канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом сообщает ТАСС.

«Уже возник новый системный конфликт между либеральными демократиями и осью автократий <...>. Так что перед нами стоят принципиальные <...> задачи — создать новую архитектуру безопасности, которая <...> надежно просуществовала бы несколько десятилетий», — сказал глава немецкого правительства.

Мерц добавил, что институты по типу Всемирной торговой организации (ВТО) «не работают», отношения Европы с Соединенными Штатами «изменяются», а Совбез ООН необходимо реформировать.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования украинского конфликта должны быть устранены первопричины кризиса, а также восстановлен баланс сил в сфере безопасности. Глава государства добавил, что путь к урегулированию открыл также прошедший саммит с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Ранее сообщалось, что в ЕС обсуждают возможность введения санкций против Китая из-за импорта энергоносителей РФ.

