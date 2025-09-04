Мерц поручил скрыть связь Германии с поставками ракет Taurus Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц распорядился скрыть причастность Германии к поставкам ракет Taurus Украине. Об этом РИА Новости заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

Собеседник агентства отметил, что Мерц понимает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России, поэтому дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам Киеву крылатых ракет.

По данным СВР, с комплектующих ракет удаляется заводская маркировка, а также заменяются отдельные детали. При этом скрыть участие Германии не получится, так как управлять Taurus будут командированные на Украину немецкие военнослужащие, добавили в пресс-бюро ведомства.

3 сентября Мерц в интервью заявил, что не верит заявлениям президента РФ Владимира Путина о стремлении России к миру. В связи с этим он предложил «экономически истощить» РФ, чтобы она не смогла «поддерживать свою военную экономику» и продолжать конфликт.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мнение канцлера ФРГ вряд ли можно принимать во внимание после таких слов в адрес Путина и России.

Ранее в СВР заявили о недоумении Европы из-за антироссийской риторики Мерца.