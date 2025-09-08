Президент Ирана предложил БРИКС вместе бороться с западными санкциями

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил странам-участницам БРИКС создать общий механизм борьбы с односторонними западными санкциями. Слова президента приводит его пресс-служба.

«БРИКС мог бы разработать совместный механизм поддержки для защиты своих членов от незаконных санкций, чтобы экономики стран могли продолжать развиваться без политического давления», — сказал он.

Пезешкиан также заявил, что государства должны отказаться от использования экономических санкций, это позволит упростить веру стран в многополярный мир.

8 сентября состоялся онлайн-саммит БРИКС, созванный по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Поводом для организации мероприятия стало решение США резко увеличить пошлины на бразильскую продукцию.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии и КНР.

Ранее Кремль опубликовал кадры с онлайн-саммита БРИКС.