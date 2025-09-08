На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кремль опубликовал кадры с онлайн-саммита БРИКС

Пресс-служба Кремля показала видеокадры с виртуального саммита БРИКС
Кремль опубликовал кадры с саммита БРИКС, который проходит в виртуальным формате. Видеозапись опубликована в официальном Telegram-канале Кремля.

«Обсуждались вопросы сотрудничества стран — участниц БРИКС в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике», — говорится в сообщении.

Внеочередной саммит стран — членов БРИКС проходит 8 сентября по инициативе президента Бразилии. Главным поводом для организации мероприятия стало решение Вашингтона резко увеличить пошлины на бразильскую продукцию.

В ходе встречи президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси заявил, что уровень доверия к Совету безопасности ООН упал. По словам политика, этот орган не выполняет свои первоначальные задачи в области разрешения споров между странами и нуждается в реформировании.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

Ранее Си Цзиньпин на саммите БРИКС поддержал позицию Бразилии по Украине.

