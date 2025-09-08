На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе раскрыли истинный план «коалиции желающих» по Украине

UnHerd: «коалиция желающих» опасается репутационных потерь из-за Украины
true
true
true
close
Ludovic Marin/Reuters

Европейские союзники Украины хотят получить место среди основных участников переговорного процесса, чтобы не понести репутационных потерь. Об этом заявила специалист по России и Восточной Европе Бетани Эллиотт в статье для британского портала UnHerd.

Автор отметила, что так называемая «коалиция желающих» сейчас сосредоточена не столько на поиске решений для будущей безопасности Украины, сколько на том, чтобы «застолбить за Европой место важного участника мирных переговоров». По мнению Эллиотт, если на Украине появятся не европейские миротворцы, а например под эгидой ООН, это станет серьезным ударом по лидерам Европы.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что Европа не в состоянии играть в мировых делах ту роль, которую хотела бы. Мерц отметил, что Европа зависит от американской помощи, в то время, как Китай, Бразилия и другие страны мира «чувствуют себя свободно» в отношениях с Россией. Также канцлер ФРГ упомянул появление партнерства России с другими государствами в рамках Шанхайской организация сотрудничества (ШОС). Он подчеркнул, что его этот факт «занимает и тяготит».

Ранее Путин одним заявлением сорвал планы Европы по Украине.

