Мерц заявил, что его тяготит нынешняя роль Европы на мировой арене

Мерц признал, что Европа не в состоянии играть ту роль в мире, которую хотела бы
Fabrizio Bensch/Reuters

Европа не в состоянии играть в мировых делах ту роль, которую хотела бы. Это признал канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью на YouTube-канале партии «Христианско-демократический союз», лидером которой он является.

«Меня занимает и тяготит, должен признать, тот факт, что мы как европейцы сейчас не можем играть ту роль, которую мы на самом деле хотели бы играть <...> чтобы гарантировать наши интересы», — сказал Мерц.

Он отметил, что Европа зависит от американской помощи, в то время, как Китай, Бразилия и другие страны мира «чувствуют себя свободно» в отношениях с Россией. Также канцлер ФРГ упомянул появление партнерства России с другими государствами в рамках Шанхайской организация сотрудничества (ШОС).

До этого в Службе внешней разведки (СВР) России объяснили выпады Мерца в адрес России «жаждой мести» за разгром нацистов в годы Второй мировой войны. В СВР напомнили, что дед и отец Мерца — Йозеф Пауль Совиньи и Иоахим Мерц — верой и правдой служили фашистскому режиму, а сам канцлер одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом.

3 сентября Мерц во время интервью заявил, что не верит словам президента РФ Владимира Путина о стремлении к миру. В связи с этим канцлер ФРГ предложил «экономически истощить» Россию, чтобы она не смогла дальше «поддерживать свою военную экономику» и продолжать конфликт на Украине.

Ранее сенатор Джабаров заявил, что немецкому народу должно быть стыдно за Мерца.

