Президент России Владимир Путин сорвал планы так называемой «коалиции желающих» разместить военных стран НАТО на Украине. Об этом пишет итальянская газета L'Antidiplomatico.
5 сентября Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявлял, что РФ будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины.
4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих». Ее главной темой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период. По окончании совещания собравшиеся в Елисейском дворце лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Еврокомиссии и примкнувшей к ним Украины созвонились с президентом США Дональдом Трампом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»
