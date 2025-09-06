L'Antidiplomatico: Путин сорвал планы Европы по размещению НАТО на Украине

Президент России Владимир Путин сорвал планы так называемой «коалиции желающих» разместить военных стран НАТО на Украине. Об этом пишет итальянская газета L'Antidiplomatico.

5 сентября Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявлял, что РФ будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины.

4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих». Ее главной темой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период. По окончании совещания собравшиеся в Елисейском дворце лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Еврокомиссии и примкнувшей к ним Украины созвонились с президентом США Дональдом Трампом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»

