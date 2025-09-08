Политолог оценил слова Зеленского о «победе» Украины

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о «победе» адресовано в первую очередь внутренней аудитории в преддверии потенциальных президентских выборов. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Владимир Скачко.

«Тактика Банковой ясна — позиционировать Зеленского как президента-победителя, не отдавшего свою страну на «растерзание» второй армии мира. Более того, это будет преподноситься как единоличная победа Украины при некоторой опосредованной помощи Запада», — считает эксперт.

Впрочем, даже частичное сохранение Украины как государства вписывается в планы западных «ястребов», не жалеющих утрачивать антироссийское прокси в центре Европы, добавил он.

Зеленский накануне заявил, что победа его страны в конфликте будет заключаться в том, чтобы вся ее территория не перешла под контроль России. По его словам, для президента РФ Владимира Путина победа — это «полная оккупация» Украины. Политик утверждает, что пока этого не произошло, «победа остается на стороне Киева».

