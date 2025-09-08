На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аналитик назвал возможную причину краха режима Зеленского

Кошкович: без поставок газа из Венгрии и Словакии Зеленского быстро сместят
Gleb Garanich/Reuters

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович написал в своем аккаунте в соцсети X, что без поставок газа и электроэнергии из Венгрии и Словакии президента Украины Владимира Зеленского ждет быстрое смещение с поста.

Кошкович полагает, что поставки энергоресурсов Киеву могут прекратиться, если энергетические балансы Венгрии и Словакии сильно пострадают от украинских атак. Тогда им придется сократить потребление до удовлетворения внутренних нужд.

«Эти поставки имеют для Украины стратегическое значение, поэтому их прекращение приведет к немедленному краху режима Зеленского», — считает эксперт.

Он добавил, что в случае смещения Зеленского страдания украинцев могут быть сведены к минимуму, а поставки энергоресурсов в дальнейшем могут быть быстро восстановлены.

7 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что поставки нефти из РФ в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» продолжаются в обычном режиме.

Еврокомиссия заявила, что нефтепровод «Дружба», неоднократно атакованный украинской армией, не должен подвергаться новым ударам. По информации Reuters, прокачка сырья в Венгрию и Словакию после атаки в ночь на 22 августа возобновилась. На этом фоне Будапешт ввел ограничения против украинского военнослужащего — этнического венгра, ответственного за удары по нефтепроводу. Президент Украины Владимир Зеленский «возмутился» этим решением, а попавший под санкции военный с позывным «Мадьяр» призвал «засунуть их в задницу». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Венгрии подсчитали финансовые потери из-за конфликта на Украине.

