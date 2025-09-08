На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский назвал условие победы Украины в конфликте

Зеленский заявил, что победа Украины — это недопущение полной оккупации
true
true
true
close
Alexander Drago/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа его страны в конфликте будет заключаться в том, чтобы ее территория не перешла под полный контроль России. Соответствующее интервью он дал американскому телеканалу ABC.

По словам украинского лидера, для Владимира Путина победа — это полная оккупация Украины. Зеленский утверждает, что пока этого не произошло, победа остается на стороне Украины.

«Для него [Путина] это победа. И пока он этого не сделает, победа на нашей стороне», — сказал Зеленский.

6 сентября американский журнал The Nation писал, что Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки в переговорах с Россией по урегулированию конфликта.

Как заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, для достижения мира на Украине нужно юридически признать за Россией Крым и Новороссию. Он отметил, что Москва стремится урегулировать конфликт, но для этого нужно искоренить его первопричины. Украина отказывается признать потерю территорий де-юре, с ней солидарны западные союзники. При этом Запад готов де-факто смириться с потерей Украиной некоторых земель.

Ранее американский полковник призвал Украину признать поражение.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами