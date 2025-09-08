Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа его страны в конфликте будет заключаться в том, чтобы ее территория не перешла под полный контроль России. Соответствующее интервью он дал американскому телеканалу ABC.

По словам украинского лидера, для Владимира Путина победа — это полная оккупация Украины. Зеленский утверждает, что пока этого не произошло, победа остается на стороне Украины.

«Для него [Путина] это победа. И пока он этого не сделает, победа на нашей стороне», — сказал Зеленский.

6 сентября американский журнал The Nation писал, что Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки в переговорах с Россией по урегулированию конфликта.

Как заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, для достижения мира на Украине нужно юридически признать за Россией Крым и Новороссию. Он отметил, что Москва стремится урегулировать конфликт, но для этого нужно искоренить его первопричины. Украина отказывается признать потерю территорий де-юре, с ней солидарны западные союзники. При этом Запад готов де-факто смириться с потерей Украиной некоторых земель.

Ранее американский полковник призвал Украину признать поражение.