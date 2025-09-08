В КНР рассказали, какие вопросы поднимет Си Цзиньпин на онлайн-саммите БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин во время онлайн-саммита БРИКС обсудит с лидерами стран — членов экономику и сотрудничество в рамках объединения. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал официальный представитель китайского министерства иностранных дел Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Си Цзиньпин <...> проведет углубленный обмен мнениями с лидерами других стран по вопросам текущей экономической обстановки, многосторонних организаций и многосторонней системы сотрудничества в рамках БРИКС», — заявил дипломат.

Он добавил, что глава государства также обсудит с зарубежными коллегами ряд других важных вопросов, представляющих общий интерес.

8 сентября Бразилия по инициативе президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет внеочередной виртуальный саммит государств — членов БРИКС. Поводом для организации мероприятия стало решение США резко увеличить пошлины на бразильскую продукцию.

Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Бразилии, онлайн-саммит БРИКС начнется в 15:00 мск и продлится пару часов. Встреча будет закрыта для журналистов, после ее завершения главы государств сами решат, публиковать ли отдельные заявления для прессы.

Ранее в Кремле анонсировали участие президента РФ Владимира Путина во внеочередном саммите БРИКС.