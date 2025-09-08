На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В КНР рассказали, какие вопросы поднимет Си Цзиньпин на онлайн-саммите БРИКС

МИД КНР: Си Цзиньпин на саммите БРИКС обсудит с другими лидерами экономику
true
true
true
close
Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин во время онлайн-саммита БРИКС обсудит с лидерами стран — членов экономику и сотрудничество в рамках объединения. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал официальный представитель китайского министерства иностранных дел Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Си Цзиньпин <...> проведет углубленный обмен мнениями с лидерами других стран по вопросам текущей экономической обстановки, многосторонних организаций и многосторонней системы сотрудничества в рамках БРИКС», — заявил дипломат.

Он добавил, что глава государства также обсудит с зарубежными коллегами ряд других важных вопросов, представляющих общий интерес.

8 сентября Бразилия по инициативе президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет внеочередной виртуальный саммит государств — членов БРИКС. Поводом для организации мероприятия стало решение США резко увеличить пошлины на бразильскую продукцию.

Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Бразилии, онлайн-саммит БРИКС начнется в 15:00 мск и продлится пару часов. Встреча будет закрыта для журналистов, после ее завершения главы государств сами решат, публиковать ли отдельные заявления для прессы.

Ранее в Кремле анонсировали участие президента РФ Владимира Путина во внеочередном саммите БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами