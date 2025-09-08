На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ назвали продолжительность саммита БРИКС, назначенного по инициативе Бразилии

Bloomber: онлайн-саммит стран БРИКС продлится пару часов
true
true
true
close
Алексей Филиппов/фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Онлайн-саммит стран БРИКС, который начнется 8 сентября около 15:00 по московскому времени, продлится пару часов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Бразилии.

Отмечается, что встреча будет закрыта для журналистов. Лидеры стран самостоятельно примут решение, публиковать ли отдельные заявления для прессы. Совместного заявления не планируется.

Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран — участниц БРИКС. Поводом для саммита стало решение США резко увеличить пошлины на бразильскую продукцию.

30 июля президент США подписал указ о введении дополнительных 40%-ных пошлин для Бразилии, в результате чего их общий размер составит 50%.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

Ранее в Кремле заявили, что Бразилия не единственная страна, столкнувшаяся с последствиями тарифных войн.

