На Западе назвали основное направление наступления ВС РФ в зоне СВО осенью

ISW: ключевым направлением для ВС РФ в зоне СВО осенью будет Донбасс
true
true
true
close
Сергей Мирный/РИА Новости

Ключевым направлением для ВС РФ этой осенью в зоне спецоперации останется Донбасс. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

По их данным, основное внимание российских военных будет сосредоточено вокруг Покровска и Константиновки, а также на подготовке к боям за Славянск, Дружковку и Краматорск. Утверждается, что командование якобы перебрасывает морскую пехоту и десантников в ДНР из Сумской и Херсонской областей.

«Это свидетельствует, что главный акцент осенней кампании России снова будет делаться именно на Донецкой области - в районах Доброполья, Покровска и Константиновки», — говорится в тексте.

До этого Die Welt писал, что президент России Владимир Путин «резко обостряет» ситуацию на Украине, поскольку видит нерешительность стран Запада. В материале отмечается, что в ночь на воскресенье Россия нанесла один из самых мощных ударов по Украине с использованием БПЛА и крылатых ракет. Кроме того, говорится в тексте, ранее Путин предупредил, что войска Запада на территории республики станут «законными целями».

Ранее на Украине заявили, что Россия совершенствует вооружение «комбинированных ударов».

