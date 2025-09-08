В Германии заявили, что Путин «обостряет» ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин «резко обостряет» ситуацию на Украине, поскольку видит нерешительность стран Запада. Об этом пишет Die Welt.

В материале отмечается, что в ночь на воскресенье Россия нанесла один из самых мощных ударов по Украине с использованием БПЛА и крылатых ракет. Кроме того, говорится в тексте, ранее Путин предупредил, что войска Запада на территории республики станут «законными целями».

«Почему Путин так резко обостряет ситуацию? Потому что может. <…> Он понял, что Запад реагирует вяло, что даже «коалиция желающих», состоящая из 26 (!) стран, проявляет свою силу преимущественно на бумаге, а не на поле боя», — пишет Die Welt.

5 сентября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Кремль будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины.

После этого итальянская газета L'Antidiplomatico написала о том, что российский лидер одним своим заявлением сорвал планы «коалиции желающих» по размещению военных стран НАТО на Украине.

Ранее на Украине заявили, что Россия совершенствует вооружение «комбинированных ударов».