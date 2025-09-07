На Украине заявили, что Россия совершенствует вооружение «комбинированных ударов»

Россия совершенствует свое ракетное вооружение и БПЛА, чтобы наносить комбинированные удары по территории Украины. Об этом заявил замглавы ГУР Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию «Укринформ».

«Мы реально видим модернизацию, совершенствование ракетного вооружения, беспилотных летательных систем Российской Федерацией по результатам нанесения ударов по нашей стране…», — заявил Скибицкий.

Россия будет наносить комбинированные удары, в том числе с БПЛА, а также крылатыми ракетами морского и воздушного базирования. ВС РФ могут использовать как баллистические, так и крылатые ракеты, уточнил он.

«Но что мы видим? Во-первых, это изменение тактики по нанесению ударов. Второе — это применение модернизированного вооружения» — сказал замглавы ГУР.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Буданов начал запугивать Европу нападением России.