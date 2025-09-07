Глава минфина США заявил о готовности усилить санкционное давление на Россию

Соединенные Штаты Америки готовы усилить санкционное давление на Россию. Об этом заявил глава минфина США Скотт Бессент в эфире телеканала NBC News.

«Мы готовы усилить давление на Россию, но нам необходимо, чтобы наши европейские партнеры присоединились к нам», — сказал министр, отвечая на вопрос о готовности администрации президента США Дональда Трампа ввести санкции против РФ.

Накануне депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что Соединенные Штаты введут санкции против России, если Европа окончательно откажется от покупки российской нефти. Однако, по его словам, такой шаг со стороны Брюсселя невозможен.

5 сентября западные СМИ сообщили, что Трамп не взял на себя четких обязательств по введению новых санкций против России, несмотря на существующую договоренность с Европой. По данным CNN, глава Белого дома опасается, что рестрикции могут привести к срыву процесса мирного урегулирования. Кроме того, Трамп не хочет портить свои отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас оба лидера согласны, что главная помеха на пути к миру на Украине — это позиция стран ЕС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

