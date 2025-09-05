На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Трамп и Путин снова согласны друг с другом». Почему США не хотят вводить новые санкции?

Трамп заявил, что планирует вновь поговорить с Путиным в ближайшее время
Президент США Дональд Трамп

Ben Curtis/AP
Западные СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не взял на себя четких обязательств по введению новых санкций против России, несмотря на существующую договоренность с Европой. По данным CNN, глава Белого дома опасается, что рестрикции могут привести к срыву процесса мирного урегулирования. Кроме того, Трамп не хочет портить свои отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас оба лидера согласны, что главная помеха на пути к миру на Украине — это позиция стран ЕС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Лидеры стран Европы, которые входят в так называемую коалицию желающих, остались недовольны и разочарованы после видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Bild, назвав разговор «горячим».

Издание отметило, что европейцы предложили в течение 48 часов направить в Вашингтон своих представителей с целью создания общей рабочей группы по вопросу введения новых санкций против РФ. Однако пока неясно, согласился ли на это глава Белого дома.

При этом газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников, присутствовавших на встречах «коалиции желающих», написала, что Дональд Трамп согласился с возможностью начала совместной технической работы над новыми рестрикциями, включая вторичные ограничения. Однако президент не дал четкого обещания ввести какие-либо новые американские санкции.

Телеканал CNN также сообщил, что глава Белого дома, который раньше «грозил суровыми последствиями», опасается вводить новые ограничения в отношении Москвы, так как считает, что это может привести к срыву процесса мирного урегулирования. Кроме этого, как пишет NBC, президент США заявил своим помощникам, что он полон решимости не испортить отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.

CNN отметил, что «Трамп и Путин снова согласны друг с другом». Они оба придерживаются мнения, что позиция Европы — главная помеха в процессе урегулирования украинского конфликта.

4 сентября, во время разговора с членами «коалиции желающих» и президентом Украины Владимиром Зеленским, по данным телеканала, глава Белого дома призвал лидеров стран ЕС к более активным действиям, «больше упрекая европейцев, нежели Россию».

Bild, WSJ и CNN рассказали, что президент США призвал лидеров стран ЕС прекратить закупки российской нефти. В ответ на заявление, что из европейских государств топливо у РФ покупают только Венгрия и Словакия, Трамп заявил, что остальные страны якобы делают это через Индию. Кроме этого, глава Белого дома потребовал от европейских лидеров оказать экономическое давление на Китай.

Новая встреча с Путиным

Практически сразу после видеоконференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и главами стран ЕС Дональд Трамп анонсировал новый разговор с Путиным. Он также добавил, что между ними «очень хороший диалог».

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в Кремле пока не слышали запроса на переговоры двух лидеров. Однако сам Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2025, отметил, что у него и Трампа существует договоренность созваниваться по необходимости.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью aif.ru рассказал, что лидеры РФ и США в ближайшее время могут провести второй раунд переговоров в очном формате.

«У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована. Так же, как быстро была организована встреча на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно», — отметил Песков.

Европа мешает урегулированию

Комментируя отличия в позициях США и ЕС, пресс-секретарь президент РФ также заявил, что европейские лидеры крайне неконструктивны в своем видении нынешней ситуации, в частности, вокруг Украины.

«С ними общения как такового нет. Более того, все, что делают европейцы, существенно мешает попыткам выйти на мирное урегулирование украинского права», — уточнил Песков.

Он подчеркнул, что подход Трампа к разрешению конфликта на Украине гораздо более конструктивный и, «в хорошем смысле этого слова, достаточно циничен».

«В плане того, что зачем воевать, если можно торговать. И, исходя из этих интересов Америки, он делает все, чтобы прекратить войны. И в этом плане его интересы совпадают с нашими. Мы тоже хотим достичь наших целей предпочтительно мирными средствами. <…>

И если Трамп может нам помочь в том, чтобы эти политико-дипломатические средства стали доступными, то здесь наши интересы совпадают, и это можно и нужно приветствовать.

И это как раз все получает очень высокую оценку президента Путина. Он неоднократно об этом говорил, что высоко ценит усилия Трампа и признателен ему за все, что тот делает в плане поиска путей урегулирования», — заключил представитель Кремля.

