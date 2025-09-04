В Китае восхитились реакцией Путина на ультиматум от Евросоюза

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Китай столкнулся с очередным ультиматумом со стороны Евросоюза, но отреагировал на него небанально, удивив Пекин и китайских экспертов. Об этом пишет издание NetEase.

Так, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Россия не сможет вернуть замороженные активы, пока не выплатит Украине репарации. При этом Владимир Путин полностью проигнорировал ультиматум, сосредоточившись на поездке в Китай.

Как отметили местные эксперты, президент России сделал акцент на важности стратегических отношений с КНР. Визит Путина в Пекин важнее угроз со стороны стран Европы, отмечается в материале.

В то же время внутри Евросоюза опасаются последствий конфискации активов из-за потенциальных судебных исков со стороны РФ, говорится в тексте.

3 сентября завершился четырехдневный визит Владимира Путина в Китай. За это время глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

Ранее Каллас увидела в военном параде в Пекине «вызов международной системе».