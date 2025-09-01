Ушаков: Россия и США достигли понимания по итогам встречи на Аляске

Россия и Соединенные Штаты достигли взаимопонимания по многим вопросам по итогам встречи лидеров стран на Аляске. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которой корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.

«Много было взаимных пониманий достигнуто в Анкоридже. И, насколько я понимаю, и американская сторона, и наша сторона как раз, используя вот эту договоренность, продолжают работать в том числе в контактах с другими лидерами», — сказал Ушаков.

По его словам, в ходе встречи Трампа и Путина затрагивалась в том числе тема повышения уровня российской и украинской делегаций, однако конкретных предложений по этому вопросу пока нет.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Встреча завершилась заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания каких-либо соглашений.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что на этом саммите был достигнут существенный прогресс в определении контуров и параметров урегулирования ситуации на Украине.

Ранее стало известно, что Путин сообщил Си Цзиньпину о результатах переговоров с Трампом на Аляске.