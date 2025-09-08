Некоторые маргинальные персонажи на Западе до сих пор пытаются уничтожить Россию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО, передает ТАСС.

«Совсем недавно были приведены факты, в соответствии с которыми до сих пор некоторыми маргинальными персонажами на Западе планируется развал Российской Федерации на различные регионы», — сказал дипломат.

Во время этой же встречи министр заявил, что Россия не отталкивает бывших западных партнеров, но будет учитывать их действия в прошлом.

В начале сентября Лавров заявил, что для достижения мира на Украине нужно юридически признать за Россией Крым и Новороссию. По его словам, Москва стремится урегулировать конфликт, но для этого нужно искоренить его первопричины. Украина отказывается признать потерю территорий де-юре, с ней солидарны западные союзники. При этом Запад готов де-факто смириться с потерей Украиной некоторых земель, отметил министр.

Ранее Лавров заявил о шантаже со стороны Запада.