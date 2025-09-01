Западные страны прибегают к прямому шантажу, пытаясь помешать формированию многополярного мира. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Западные страны пытаются этому (формированию многополярного мира. — «Газета.Ru») помешать. Они стремятся сохранить свое доминирование, прибегая уже не к переговорам, не к методам честной конкуренции, а к прямому шантажу, давлению, санкциям», — отметил глава российского МИД.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа «не унимается» и продолжает вставлять «палки в колеса», мешая усилиям России и США по мирному урегулированию конфликта на Украине. Представитель Кремля отметил, что европейцы всячески поощряют Киев «на совершенно абсурдное продолжение линии на несговорчивость». Песков считает, что власти Украины совершают большую ошибку, идя на поводу у европейских лидеров.

Ранее в США обвинили лидеров ЕС в попытках тайно помешать урегулированию на Украине.