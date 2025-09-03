Лавров: для мира на Украине необходимо признание и оформление территориальных реалий

Для достижения мира на Украине нужно юридически признать за Россией Крым и Новороссию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что Москва стремится урегулировать конфликт, но для этого нужно искоренить его первопричины. Украина отказывается признать потерю территорий де-юре, с ней солидарны западные союзники. При этом Запад готов де-факто смириться с потерей Украиной некоторых земель.

Глава российского МИД Сергей Лавров призвал юридически закрепить статус контроля новых территорий за Россией на международном уровне, чтобы добиться прочного урегулирования конфликта. Об этом он заявил в интервью индонезийскому изданию «Компас», текст опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Для того чтобы мир был прочным, новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в результате проведенных там референдумов, необходимо признать и оформить международно-правовым образом»,

— сказал Лавров.

Министр назвал урегулирование украинского кризиса приоритетом Москвы. По его словам, главы делегаций России и Украины находятся в прямом контакте. Российская сторона рассчитывает, что переговоры продолжатся.

«В принципиальном плане нам очевидно, что устойчивый мир невозможен без искоренения первопричин конфликта. К таковым относятся угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО и попыток втягивания в этот агрессивный военный блок Украины. Эти угрозы должны быть устранены. И должна быть сформирована новая система гарантий безопасности России и Украины как составная часть общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии», — сказал Лавров.

По его словам, также важно обеспечить соблюдение прав русских и русскоязычных людей на Украине. Лавров отметил, что Украина — единственная страна, где на законодательном уровне запрещено использование языка значительной части населения. Также Москва выступает за обеспечение нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины.

«Восстановить территории не сможем»

29 августа украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что Киев не сможет вернуть утраченные территории военным путем:

«Мы понимаем все, что Украина на сегодня оружием восстановить полностью все территории не сможет».

Украина настаивает, чтобы при урегулировании конфликта сохранилась численность ВСУ, их обеспечили финансированием и оружием, остались антироссийские санкции, а замороженные российские активы передали на восстановление Украины. Кроме этого, Киев хочет получить конкретику от НАТО: какие гарантии альянс может предоставить, если Украина не станет его членом.

17 августа Зеленский на брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что он готов обсуждать территориальный вопрос только на трехсторонней встрече лидеров России, Украины и США. При этом он еще раз дал понять, что Киев не будет юридически признавать потерю территорий, тем более, что для этого нужно получить согласие населения, согласно украинской конституции. Зеленский также выступил против передачи земель, которые не находятся под контролем РФ в рамках урегулирования конфликта или какого-то обмена.

Президент США Дональд Трамп еще в начале августа намекнул, что стороны обменяются территориями, что якобы пойдет на пользу обоим участникам конфликта. Зеленский тогда сразу же обозначил, что Украина не пойдет на такие условия. По данным Reuters, Россия настаивает на выводе украинской армии из всего Донбасса для урегулирования конфликта. При этом до августа условия были жестче: вывод ВСУ из всех новых территорий.

Де-факто, но не де-юре

В начале августа генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире ABC News заявил, что после встречи Путина и Трампа стороны будут обсуждать территориальный вопрос:

«Когда речь идет о территориальном вопросе, о признании в будущем соглашении, что Россия де-факто контролирует часть украинских земель, это должно быть фактическим признанием, а не политическим де-юре».

Он напомнил, что «у Литвы, Эстонии и Латвии с 1940 по 1991 год были посольства в Вашингтоне, что означало признание фактического контроля СССР над их территориями, но не юридическое согласие с этим фактом».

Официальный представитель МИД Мария Захарова в статье для «Известий» ответила Рютте, что в этих странах правили местные фашистские правительства при поддержке Германии и Италии. Когда в 1940 году они бежали, к власти пришли демократические левые силы и по желанию народа вошли в состав СССР.

«Предложение Рютте поражает своей безнравственностью, ведь он ностальгирует по палачам Холокоста, которые в Прибалтике не отставали в расчеловечивании от таких же дефективных на Западной Украине», — считает Захарова.

«Ключевой элемент завершения войны — это территории»

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также подчеркнул, что юридическое признание находящихся под контролем РФ территорий не является частью обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

Франция и Великобритания допускает, что Украина согласится потерять некоторые территории для урегулирования конфликта, пишет The Wall Street Journal в апреле. В обмен Киеву дадут гарантии безопасности и финансовую поддержку. Однако даже при таком сценарии официально закреплять территории за Россией не будут.

«Я думаю, ключевой элемент завершения любой войны — это территории», — заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, Вашингтон хочет видеть уступки с обеих сторон.

Если Украина не согласится юридически признать потерю территорий, то могут возникнуть проблемы в подписанием мирного договора, так как там все пункты должны быть четко регламентированы.

«Страна вполне может в рамках перемирия, прекращения огня или мирного договора, признать утрату территорий. Она не признает, что они находятся под чужим суверенитетом, но признает, что военным образом они утрачены. Это не противоречит международному праву, но это очень серьезная уступка», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон в конце августа.