Лавров: Россия не хочет кому-то мстить и не отталкивает бывших западных партнеров

Россия не отталкивает бывших западных партнеров, но будет учитывать их действия в прошлом. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному. Если наши собеседники готовы к этому же - на равноправной, взаимоуважительной основе готовы к диалогу со всеми», — сказал глава МИД на встрече со студентами и профессорско–преподавательским составом МГИМО.

На прошлой неделе на полях Восточного экономического форума официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в возвращении на рынок западных компаний, потому что любой экономике нужны новые технологии, компетенции и инвестиции.

Он отметил, что предоставить возможность вернуться надо всем компаниям, но, по его словам, есть и те, кто уже стал для РФ врагами. Речь идет о тех, кто оказывал финансовую помощь украинской армии.

Ранее сообщалось, что Минпромторг не получал заявок от торговых марок одежды на возвращение в РФ.