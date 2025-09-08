На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров: Россия не хочет кому-то мстить и не отталкивает бывших западных партнеров

Лавров заявил, что РФ будет учитывать действия западных партнеров в прошлом
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Россия не отталкивает бывших западных партнеров, но будет учитывать их действия в прошлом. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному. Если наши собеседники готовы к этому же - на равноправной, взаимоуважительной основе готовы к диалогу со всеми», — сказал глава МИД на встрече со студентами и профессорско–преподавательским составом МГИМО.

На прошлой неделе на полях Восточного экономического форума официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в возвращении на рынок западных компаний, потому что любой экономике нужны новые технологии, компетенции и инвестиции.

Он отметил, что предоставить возможность вернуться надо всем компаниям, но, по его словам, есть и те, кто уже стал для РФ врагами. Речь идет о тех, кто оказывал финансовую помощь украинской армии.

Ранее сообщалось, что Минпромторг не получал заявок от торговых марок одежды на возвращение в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами