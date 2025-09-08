На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков заявил, что в мире понимают причины СВО

Песков заявил, что все больше стран стали понимать причины СВО
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Все больше стран стали понимать первопричины специальной военной операции (СВО). Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

У представителя Кремля спросили, стали ли в мире лучше понимать причины спецоперации за последние три года. В ответ он отметил, что в мире и раньше было понимание первопричин СВО.

«И, конечно же, все усилия президента (РФ Владимира Путина. — «Газета.Ru») по тому, чтобы рассказывать, объяснять это своим собеседникам, дают плоды. Действительно, становится больше тех, кто нас понимает», — сказал Песков.

3 сентября Путин заявил, что Вооруженные силы России проводят спецоперацию не столько ради территорий, сколько ради соблюдения на них прав местных жителей. Он подчеркнул, что российские войска отстаивают право местных жителей говорить на русском языке.

Также лидер РФ сказал, что на Украине должен пройти референдум по территориальным вопросам.

Ранее Путин рассказал, что помогает России достигать целей СВО.

