Путин заявил, что СВО проводится не ради территорий

Путин: Россия в СВО борется не столько за территории, сколько за права людей

Российские войска проводят спецоперацию не столько ради территорий, сколько ради соблюдения на них прав местных жителей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

Путин подчеркнул, что российские войска отстаивают право местных жителей говорить на русском языке.

«Мы же боремся не столько за территории, сколько за права человека и за право людей, жить в рамках своей культуры, в рамках традиций, которые переданы от прежних поколений», — сказал он.

Кроме того Путин заявил, что на Украине должен пройти референдум по территориальным вопросам.

Он также отметил, что Украина имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности, однако Киев не должен это делать за счет интересов России.

3 сентября завершился четырехдневный визит Владимира Путина в Китай. За это время глава государства успел принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой войне, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

Ранее Путин оценил результаты своей поездки в Китай.