В США знаменитого оперного певца зарезал родной сын

Hiroyuki Ito/Getty Images

В США арестовали сына знаменитого оперного певца, обвиняемого в убийстве отца в Калифорнии. Об этом сообщает ABC News.

Полиция Санта-Моники заявила, что 71-летний Джубилант Сайкс был убит в своем доме в понедельник, 8 декабря. На вызов о нападении прибыли сотрудники правоохранительных органов и обнаружили певца с ножевыми травмами.

31-летний сын погибшего — Майка Сайкс — был в доме на момент происшествия. Он сдался полиции без сопротивления, и ему предъявили обвинения в убийстве. Обстоятельства инцидента продолжают расследоваться.

По данным полиции, на место происшествия их направила жена Сайкса и мать подозреваемого. Сотрудники пожарной службы Санта-Моники констатировали смерть певца на месте. Оружие преступления было изъято, однако подробности его типа не раскрываются.

Лейтенант полиции Льюис Гилмор отметил, что сын имел историю психических заболеваний, но причины случившегося пока не выяснены. Полиция рассматривает инцидент как семейную трагедию, произошедшую в частной резиденции, угрозы для общественности не зафиксировано.

Джубилант Сайкс известен участием в записи 2009 года на премию «Грэмми» произведения Леонарда Бернстайна «Месса» с хором Morgan State University и Балтиморским симфоническим оркестром. Дело будет передано в окружную прокуратуру Лос-Анджелеса.

Ранее суд в Москве арестовал женщину за убийство сына молотком.

