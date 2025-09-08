Трамп выразил уверенность в урегулировании конфликта на Украине

Трамп недоволен ситуацией вокруг Украины, но уверен в урегулировании конфликта

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство ситуацией вокруг Украины, но заявил о уверенности в ее урегулировании. Соответствующее заявление он сделал на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, передает ТАСС.

Американский лидер отметил, что не в восторге от происходящего, но уверен в разрешении конфликта. Свои комментарии он дал, отвечая на вопросы журналистов.

«Я недоволен всей этой ситуацией. Я не в восторге от того, что там происходит. Я считаю, что это будет урегулировано», — подчеркнул Трамп.

Вечером 7 сентября Трамп утвердительно ответил на вопрос о готовности перейти ко «второму этапу» антироссийских санкций.

Днем ранее президент США заявил, что Европа хочет урегулирования конфликта на Украине, а также подчеркнул, что конфликт будет урегулирован, иначе цена за него окажется высокой.

Ранее в Крыму пригласили Трампа посетить полуостров.