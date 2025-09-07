Константинов: Трампу было бы полезно приехать в Крым

Приезд в Крым мог бы стать очень полезным для президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

«Трамп, он при всей своей импозантности, нестандартном поведении, мог бы приехать в Крым. Это было бы ему на пользу», — сказал он.

Константинов уверен, что прибыв в Крым Трамп бы точно понял, почему в 2014 году Крым присоединился к России.

Недавно глава республики Сергей Аксенов сообщил, что у президента США Дональда Трампа не осталось сомнений, что Крым является исконно российской землей.

В свою очередь депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявлял, что признание Крыма уже случилось на уровне культуры туризма и народной дипломатии.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда на референдуме за вхождение в состав России высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина же по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией.

