На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Крыму пригласили Трампа посетить полуостров

Константинов: Трампу было бы полезно приехать в Крым
close
Alex Brandon/AP

Приезд в Крым мог бы стать очень полезным для президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

«Трамп, он при всей своей импозантности, нестандартном поведении, мог бы приехать в Крым. Это было бы ему на пользу», — сказал он.

Константинов уверен, что прибыв в Крым Трамп бы точно понял, почему в 2014 году Крым присоединился к России.

Недавно глава республики Сергей Аксенов сообщил, что у президента США Дональда Трампа не осталось сомнений, что Крым является исконно российской землей.

В свою очередь депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявлял, что признание Крыма уже случилось на уровне культуры туризма и народной дипломатии.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда на референдуме за вхождение в состав России высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина же по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией.

Ранее аналитик заявил, что Зеленский «никогда не откажется» от притязаний на Крым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами