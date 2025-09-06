Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине

Трамп: конфликт на Украине будет урегулирован, иначе цена за него будет высокой

Конфликт на Украине будет урегулирован, иначе цена за него окажется высокой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

«Мы собираемся разрешить еще один конфликт (на Украине — «Газета.Ru»), он оказался немного сложнее, чем я думал. Но он будет урегулирован, в противном случае придется очень дорого заплатить», — сказал глава Белого дома.

Трамп утверждает, что Соединенные Штаты Америки урегулировали семь военных конфликтов. По словам президента США, изначально он считал, что украинский кризис окажется «самым простым».

Также Трамп заявил, что США совместно с партнерами разберутся с вопросом выработки гарантий безопасности для Украины. Политик отметил, что ключевая роль в данном вопросе будет отведена Европе. По его словам, это связано с тем, что европейцы «хотят быть первыми».

Ранее Трамп заявил, что США выиграли обе мировые войны.