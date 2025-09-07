В части районов Стамбула запретили проведение митингов

Власти Стамбула запретили на более чем трое суток митинги в шести районах города

Власти Стамбула ввели запрет на митинги и демонстрации в шести районах города, в том числе центральных, решение будет действовать более трех суток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководство провинции Стамбул.

В заявлении отмечается, что запрет вводится с 20:00 мск 7 сентября до 23:59 среды, 10 сентября. Он будет действовать в районах Бешикташ, Бейоглу, Эйюпсултан, Кягытхане, Сарыер и Шишли.

Причина запрета не называется. Главная турецкая оппозиционная Народно-республиканская партия призвала сторонников провести акцию протеста у здания стамбульского филиала партии в ночь на понедельник, говорится в публикации.

2 сентября суд в Стамбуле постановил признать недействительными результаты конгресса стамбульского отделения Республиканской народной партии, проведенного осенью 2023 года, в качестве меры предосторожности руководитель отделения Озгюр Челик и другие члены руководства отстранены от должности.

Ранее турецкого оппозиционера приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы.