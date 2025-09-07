Фон дер Ляйен выступила с обвинением в адрес России: «Издевательство над дипломатией»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после удара ВС РФ по территории Украины обвинила Москву в том, что она якобы «издевается над дипломатией». Публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

Она заявила, что Кремль якобы «в очередной раз издевается над дипломатией» и «презирает международное право». Европа продолжит поддерживать Украину, заверила глава ЕК.

«Мы укрепляем вооруженные силы Украины, создаем надежные гарантии безопасности и усиливаем санкции, чтобы усилить давление на Россию», – написала фон дер Ляйен.

До этого Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщал, что ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ в ряде регионов Украины. По данным канала, удар ракетами и дронами наносится по Киеву и его окрестностям, Крюковскому мосту через реку Днепр в Кременчуге, Кривому Рогу, Одессе, а также крупнейшему военному аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области. По данным украинских СМИ, поражен был также аэродром «Школьный» в Одессе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский прокомментировал пожар в здании кабмина Украины.