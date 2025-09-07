Премьер Японии уходит в отставку

Японский премьер-министр Сигэру Исиба решил уйти в отставку, передает Xinhua.

Исиба возглавляет Либерально-демократическую партию (ЛДП). Он занял пост в октябре прошлого года после отставки правительства Японии под руководством Фумио Кисиды. До этого Исиба руководил министерством обороны.

21 июля Исиба отказался покидать пост после второго подряд поражения ЛДП на выборах в парламент (этим летом партия потеряла большинство в верхней палате, а осенью 2024-го — в нижней). Политик объяснил, что не может уйти, поскольку должен выполнять обещания, данные избирателям.

Спустя несколько дней японские СМИ сообщили, что Исиба объявит об отставке на фоне провала своей партии на выборах. В связи с этим политик планировал встретиться с тремя бывшими главами правительства — Ёсихидэ Сугой, Фумио Кисидой и Таро Асо — и был намерен «склонить голову перед тремя экс-премьерами». Последний опрос показал, что японцы хотят видеть бывшего министра экономической безопасности Санаэ Такаити во главе правительства.

