Министр сельского хозяйства Японии подал в отставку после разразившегося скандала

Министр сельского хозяйства Японии Это ушел в отставку после скандала о рисе

Глава министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Таку Это вынужден был подать в отставку после громкого скандала, который разгорелся из-за его высказываний о рисе. Об этом сообщает информационное агентство «Киодо Цусин».

Заявление Это об отставке было принято премьер-министром страны Сигэру Исибой. Предполагается, что новым руководителем ведомства станет 44-летний Синдзиро Коидзуми, сын главы правительства Японии в 2001–2006 годах Дзюнъитиро Коидзуми.

20 мая сообщалось, что Исиба отстранил Это от работы.

Накануне Это оказался в центре скандала после заявления о том, что он никогда не покупает рис. По словам министра, рис ему «дарят те, кто поддерживает, да так много, что впору продавать».

После того как общественность возмутилась, политик попытался сгладить ситуацию, заявив, что все-таки покупает рис.

Ранее сообщалось, что японский ресторан запретил клиентам из Китая посещать заведение из-за «их грубости».