Сигэру Исиба стал премьер-министром Японии

Экс-министр обороны Японии Сигэру Исиба, избранный главой правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), стал премьер-министром страны. Об этом свидетельствуют данные голосования в парламенте, передает агентство Kyodo.

«Иcиба избран премьер-министром Японии в нижней палате парламента», - говорится в сообщении.

До этого правительство Японии, которое возглавлял Фумио Кисида, ушло в отставку в полном составе. Исиба стал председателем правящей Либерально-демократической партии по итогам выборов 27 сентября. Он стал самым популярным из всех представленных кандидатов.

Предполагается, что оборонное ведомство возглавит Гэн Накатани, а МИД — экс-министр обороны Такэси Ивая. Министром финансов может стать бывший генсек кабмина Кацунобу Като, министром экономики, торговли и промышленности — Ёдзи Муто.

Ранее оппозиция обвинила будущего премьер-министра Японии в нарушении конституции.