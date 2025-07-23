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В Японии анонсировали отставку премьер-министра

Mainichi: премьер Японии Исиба объявит до августа об уходе в отставку
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Kim Kyung-Hoon/Pool/Reuters

Премьер Японии Сигэру Исиба объявит до августа об уходе в отставку на фоне провала на выборах правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которую он возглавляет. Об этом сообщает японская газета Mainichi со ссылкой на источники из окружения председателя правительства.

По их данным, Исиба собирается встретиться с тремя бывшими главами правительства — Ёсихидэ Сугой, Фумио Кисидой и Таро Асо.

По словам собеседника газеты, Исиба намерен «склонить голову перед тремя экс-премьерами».

21 июля Исиба отказался покидать пост после второго подряд поражения ЛДП на выборах в парламент (в воскресенье партия потеряла большинство в верхней палате, а осенью прошлого года — в нижней). По его словам, он не может уйти, поскольку должен выполнять обещания, которые были даны властями избирателям.

В мае Исиба отстранил от работы главу министерства сельского хозяйства страны Таку Это, который попал в скандал из-за слов, что ему дарят много риса. Издание Kyodo News отмечало, что окончательное увольнение станет первым подобным случаем при правительстве Исибы и может отрицательно сказаться на летних выборах в верхнюю палату парламента.

Позже стало известно, что Таку Это подал в отставку.

Ранее премьер Японии сообщил о неуместности переговоров с США.

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