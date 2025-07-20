Премьер Японии заявил, что намерен остаться на посту

Премьер Японии Исиба несмотря на провал на выборах хочет остаться на посту

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба дал понять, что намерен остаться на своем посту, несмотря на поражение возглавляемой им Либерально-демократической партии. Об этом сообщает NHK.

Он подчеркнул, что его партия остается первой по числу мест по сравнению с остальными. По его словам, существует ответственность за то, что надо сделать для страны.

На вопрос о том, планирует ли Исиба остаться на своем посту, он ответил, что не может окончательно ответить, пока идет подсчет голосов, но считает, что «должен нести ответственность».

В интервью Nippon Television Network премьер добавил, что намерен приложить все силы для достижения соглашения с США по пошлинам, которые должны начать действовать с 1 августа.

В мае Исиба отстранил от работы главу министерства сельского хозяйства страны Таку Это, который попал в скандал из-за слов, что ему дарят много риса.

Отмечается, что окончательное увольнение станет первым подобным случаем при правительстве Исибы и может отрицательно сказаться на летних выборах в верхнюю палату парламента.

Позже стало известно, что Таку Это подал в отставку.

Ранее премьер Японии сообщил о неуместности переговоров с США.