Японцы назвали самого желаем ого кандидата на пост премьера

Японцы назвали Санаэ Такаити самым желаемым кандидатом на пост премьера
Reuters

Экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити стала самым желаемым кандидатом японцев на пост премьер-министра страны. . Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного газетой «Никкэй».

За Такаити, видного члена правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), отдали предпочтение 23% респондентов. На втором месте оказался министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми (22%), а действующий премьер-министр Сигэру Исиба пользуется поддержкой лишь 8% опрошенных.

Опрос проведен на фоне политического кризиса в Японии - правящий блок ЛДП и «Комэйто» потерял большинство в обеих палатах парламента и вынужден формировать правительство меньшинства.

Среди сторонников ЛДП предпочтения распределились иначе: лидирует Коидзуми (32%), за ним следует Такаити (17%), а Исиба занимает третье место (14%).

Большинство респондентов (52%) не считают необходимым досрочное проведение выборов нового лидера ЛДП, за это выступают 39% опрошенных.

Ранее в Китае заявили, что на территории России скоро появятся памятники героям войны с Японией.

