В Вашингтоне состоялся марш против внутренней политики Трампа

CNN: в Вашингтоне прошел марш против мер Трампа по борьбе с преступностью

Протестующие прошли маршем в Вашингтоне, выступая против мер администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с преступностью в американской столице. Об этом сообщил телеканал CNN.

По информации телеканала, участники марша прошли от парка Меридиан-Хилл до площади Свободы рядом с Белым домом. Манифестанты несли плакаты с лозунгами «Защитим самоуправление Вашингтона» и «Остановим захват власти Трампом». Помимо этого протестующие несли плакаты, направленные против службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE).

10 августа Трамп заявил о намерении сделать улицы Вашингтона безопасными и красивыми. По его словам, на них не должно быть бездомных. Он добавил, что им будет предоставлено место для проживания, но далеко от столицы. Американский лидер добавил, что преступников посадят в тюрьму, где «им и место».

11 августа Трамп объявил «днем освобождения» Вашингтона. Американский лидер пообещал сделать столицу снова великой. Он подчеркнул, что дни «причинения вреда невинным людям подошли к концу».

Ранее Трамп захотел открыть больше психбольниц в США.