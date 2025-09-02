На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп захотел открыть больше психбольниц в США

Трамп допустил возобновление работы психбольниц для борьбы с преступностью
true
true
true
close
Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью газете Daily Caller допустил возобновление работы больниц для людей с серьезными психическими отклонениями в нескольких штатах США.

Отвечая на вопрос о том, что он готов сделать для снижения уровня преступности, американский лидер заявил, что может рассмотреть возможность возобновления работы давно закрытых психбольниц.

«Ну, раньше эти лечебницы были, и вы никогда не видели таких [душевнобольных], как у нас [в Нью-Йорке], понимаете. А раньше они были. И случилось так, что в таких штатах, как Нью-Йорк и Калифорния, их было много», – заявил Трамп.

Он добавил, что содержать психбольницы было слишком дорого, поэтому власти их позакрывали.

«Они выпустили их всех [душевнобольных] в общество, потому что не могли себе этого [содержания] позволить. Знаете, это очень дорого. Но у нас они [душевнобольные] были, они были по всему Нью-Йорку. Я помню, когда я рос, у них было место Кридмур, там их было много. [В городе] Белвью. Но их [больницы] закрыл один губернатор. И я помню, когда они это сделали, это было давно. Я думал, что они не выпустили этих людей. А они выпустили», – рассказал президент США.

Трамп также поделился своими наблюдениями по поводу влияния этого решения на криминальную обстановку в больших городах США. Он убежден, что люди с психическими расстройствами «очень опасны» для общества. А прожить они могут достаточно долгую жизнь, вплоть до 85-ти лет, обратил внимание глава государства.

Ранее выяснилось, что Трамп почти треть своего времени на посту главы Белого дома провел за игрой в гольф.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами