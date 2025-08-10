На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп решил убрать бездомных из столицы США

Трамп заявил, что бездомные должны немедленно уехать из Вашингтона
Kent Nishimura/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о намерении сделать улицы Вашингтона безопасными и красивыми. По его словам, на них не должно быть бездомных.

«Завтра в Белом доме состоится пресс-конференция. Я собираюсь сделать нашу столицу более безопасной и красивой, чем она когда-либо была. Бездомные должны уехать немедленно», — заявил он.

По словам Трампа, им будет предоставлено место для проживания, но далеко от столицы. Американский лидер добавил, что преступников посадят в тюрьму, где «им и место».

Он отметил, что не будет никакого «мистера хорошего парня», поскольку необходимо вернуть столицу под контроль. Свой пост политик сопроводил фотографиями мусора на улицах Вашингтона, палатками бездомных в скверах и парках Вашингтона.

В июле пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп планирует подписать указ о масштабной очистке улиц американских городов от бездомных. По ее словам, план предусматривает поручение минюсту отменить судебные прецеденты, которые, по мнению властей штатов, мешают решать проблему бездомности.

Ранее Трамп предложил необычный способ борьбы с бездомными.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
