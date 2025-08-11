На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп объявил «день освобождения» Вашингтона

Трамп: Вашингтон будет освобожден от грязи, жестокости и отбросов
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social объявил «день освобождения» Вашингтона.

«Мы забираем нашу столицу!!! <...> Вашингтон, округ Колумбия, будет освобожден сегодня! Преступность, дикая жестокость, грязь и отбросы исчезнут», — написал он.

Американский лидер пообещал сделать столицу снова великой. Он подчеркнул, что дни «причинения вреда невинным людям подошли к концу».

До этого Трамп заявил о намерении сделать улицы Вашингтона безопасными и красивыми. По его словам, на них не должно быть бездомных. Он добавил, что им будет предоставлено место для проживания, но далеко от столицы. Американский лидер добавил, что преступников посадят в тюрьму, где «им и место».

Свой пост политик сопроводил фотографиями мусора на улицах Вашингтона, палатками бездомных в скверах и парках Вашингтона.

В июле пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп планирует подписать указ о масштабной очистке улиц американских городов от бездомных. По ее словам, план предусматривает поручение минюсту отменить судебные прецеденты, которые, по мнению властей штатов, мешают решать проблему бездомности.

Ранее Трамп предложил необычный способ борьбы с бездомными.

