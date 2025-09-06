Министр культуры КНДР вылетел в Россию

Делегация КНДР во главе с министром культуры страны Сын Чжон Гю вылетела в Россию для участия в 11-м Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, который пройдет с 11 по 13 сентября. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что делегация покинула Пхеньян 5 сентября.

В конце июня этого года Северную Корею посетила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. В ходе визита она встретилась с председателем республики Ким Чен Ыном и обсудила с ним укрепление связей в культрурно-гуманитарной сфере между двумя государствами. Кроме этого, министерства культуры РФ и КНДР подписали план сотрудничества до 2027 года. Со стороны Северной Кореи ключевым мероприятием стала выставка «Мансудэ» на площадке Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. Она прошла в августе. А Россия организует в Пхеньяне выступления хора имени Пятницкого и театра танца «Гжель», фотовыставку «Россия» и проведет мастер-классы и просветительские лекции.

