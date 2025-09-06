На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Министр культуры КНДР вылетел в Россию

ЦТАК: министр культуры КНДР с делегацией вылетел в РФ для участия в форуме
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Делегация КНДР во главе с министром культуры страны Сын Чжон Гю вылетела в Россию для участия в 11-м Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, который пройдет с 11 по 13 сентября. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что делегация покинула Пхеньян 5 сентября.

В конце июня этого года Северную Корею посетила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. В ходе визита она встретилась с председателем республики Ким Чен Ыном и обсудила с ним укрепление связей в культрурно-гуманитарной сфере между двумя государствами. Кроме этого, министерства культуры РФ и КНДР подписали план сотрудничества до 2027 года. Со стороны Северной Кореи ключевым мероприятием стала выставка «Мансудэ» на площадке Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. Она прошла в августе. А Россия организует в Пхеньяне выступления хора имени Пятницкого и театра танца «Гжель», фотовыставку «Россия» и проведет мастер-классы и просветительские лекции.

Ранее на Западе придумали название дружбе России, КНДР, Китая и Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами