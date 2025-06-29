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Хор имени Пятницкого споет для жителей Северной Кореи

Минкультуры России и КНДР подписали план сотрудничества до 2027 года

Министерства культуры РФ и Северной Кореи подписали план сотрудничества до 2027 года. Об этом сообщила в Telegram-канале глава российского ведомства Ольга Любимова.

Согласно документу, Москва и Пхеньян реализуют несколько инициатив, развивающих культурные связи и гуманитарное партнерство между ними.

По словам министра, со стороны КНДР ключевым мероприятием станет выставка «Мансудэ» (творческого объединения северокорейских художников) на площадке Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. Она начнется в середине августа и продлится месяц. А РФ организует в Пхеньяне выступления хора имени Пятницкого и театра танца «Гжель», фотовыставку «Россия» и проведет мастер-классы и просветительские лекции.

На этой неделе лидер КНДР Ким Чен Ын поучаствовал в торжественном открытии новой туристической зоны в Вонсане. Российский посол и другие дипломаты были специальными гостями на церемонии. Во время нее был исполнен гимн Северной Кореи, состоялся концерт, а Ким Чен Ын выступил с речью и перерезал красную ленту, символизирующую окончание строительства.

Ранее журналисты из России случайно узнали, что их телеканал показывают в КНДР.

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