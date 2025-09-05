На Западе придумали название дружбе России, КНДР, Китая и Ирана

Для России, Китая, Ирана и КНДР настал лучший момент, чтобы бросить вызов гегемонии США. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Издание называет сотрудничество этих четырех стран «осью», чье влияние на глобальные процессы «набирает силу». При этом в публикации отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа хорошо осведомлена о проблеме, которую представляет «ось». В статье говорится, что у Вашингтона есть инструменты для сопротивления объединению этих четырех стран, в частности, это сильная американская экономика и выстроенная система альянсов.

5 сентября Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил о том, что США «потеряли» Индию и Россию, которые теперь якобы оказались в сфере влияния Китая. К своему посту глава Белого дома прикрепил совместную фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди и пожелал им «долгого и процветающего будущего».

Ранее Трамп обвинил лидеров Китая, КНДР и России в подготовке заговора против США.