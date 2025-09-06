Зеленский отказался приезжать в Москву

Зеленский заявил, что готов к встрече в любом формате, но в Москву не поедет

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC заявил, что не поедет в Москву.

«Я не могу отправиться в Москву», — сказал Зеленский, уточнив, что готов к встрече в любом формате.

5 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что самое лучшее место для его встречи с Зеленским — это Москва. Глава государства добавил, что готов гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу РФ.

Позже депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от посещения Москвы для переговоров говорит о желании затянуть конфликт.

По его словам, в поиске отговорок и условий происходит торг жизнями, поэтому у Киева есть только два пути — либо начать «прямой диалог ради спасения страны», либо продолжать «играть в чужую игру и терять людей каждый день».

Ранее Арестович заявил об «уникальном шансе» для Зеленского, если тот поедет в Москву.