На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский отказался приезжать в Москву

Зеленский заявил, что готов к встрече в любом формате, но в Москву не поедет
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC заявил, что не поедет в Москву.

«Я не могу отправиться в Москву», — сказал Зеленский, уточнив, что готов к встрече в любом формате.

5 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что самое лучшее место для его встречи с Зеленским — это Москва. Глава государства добавил, что готов гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу РФ.

Позже депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от посещения Москвы для переговоров говорит о желании затянуть конфликт.

По его словам, в поиске отговорок и условий происходит торг жизнями, поэтому у Киева есть только два пути — либо начать «прямой диалог ради спасения страны», либо продолжать «играть в чужую игру и терять людей каждый день».

Ранее Арестович заявил об «уникальном шансе» для Зеленского, если тот поедет в Москву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами